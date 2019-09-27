Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга и представила новый костюм для произвольной программы.

22-летняя Туктамышева получила за короткую программу высочайшие 80,60 балла – она исполнила тройной аксель, каскад из тройного флипа с тройным тулупом и сделала во второй половине проката тройной лутц.

В произвольной Елизавета отлично прыгнула два тройных акселя (первый – в каскаде с двойным тулупом), но обидно упала с тройного тулупа в каскаде. Судьи поставили ей 148,52 балла, в сумме результат составил 229,12 балла.

На произволку Лиза вышла в новом костюме – до этого, на контрольных прокатах и Lombardia Trophy, она выступала в тренировочном комплекте и белой рубашке. Туктамышева исполняет постановку Ше-Линн Бурн в строгих брюках, жилете и галстуке. Очень нетипично!

Произвольная программа Лизы поставлена под композицию Caravan группы The Hot Sardines.

Второе место на Кубке Санкт-Петербурга заняла Серафима Саханович, третье – Анастасия Губанова.

На Lombardia Trophy Туктамышева стала второй, уступив Анне Щербаковой с четверным лутцем.

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