Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова поделилась впечатлениями от катания Александры Трусовой и Анны Щербаковой, которые проводят первый взрослый сезон.

«Пока я сочетание техники и выразительности увидела только у Анны Щербаковой. Конечно, Александра Трусова большая молодец, здорово все прыгает, но пока что это катание от прыжка к прыжку, особенно в первой половине.

Четверные прыжки – это высокая концентрация, они очень энергозатратны. Еще и три штуки... Представляю, сколько сил они забирают. У Саши, я думаю, еще все впереди. Ей еще нужно обрести уверенность, чтобы показать более артистичные программы», – цитирует 28-летнюю Леонову Sports.ru.

Трусова в текущем сезоне победила на мемориале Ондрея Непелы с двумя мировыми рекордами, Щербакова выиграла Lombardia Trophy.

Леонова недавно заняла последнее место на Кубке Санкт-Петербурга, уступив победившей Елизавете Туктамышевой 69,79 балла.

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