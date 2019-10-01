Евгения Медведева готовится к Shanghai Trophy в Китае. На тренировочном прокате короткой программы спортсменка исполнила каскад из тройных флипа и риттбергера.

Правда, риттбергер двукратная чемпионка мира не докрутила.

До этого Медведева после тройного флипа исполняла тройной тулуп, но он стоит меньше баллов. Евгения усложнила программу второй раз с начала сезона: ранее фигуристка заменила сольный тройной риттбергер на лутц.

Точно такой же прыжковый набор исполняют Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Shanghai Trophy пройдет с 3 по 5 октября.

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