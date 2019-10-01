Медведева показала новый каскад на тренировке в Шанхае
Фигуристка готовится к Shanghai Trophy.
Евгения Медведева готовится к Shanghai Trophy в Китае. На тренировочном прокате короткой программы спортсменка исполнила каскад из тройных флипа и риттбергера.
Правда, риттбергер двукратная чемпионка мира не докрутила.
До этого Медведева после тройного флипа исполняла тройной тулуп, но он стоит меньше баллов. Евгения усложнила программу второй раз с начала сезона: ранее фигуристка заменила сольный тройной риттбергер на лутц.
- Точно такой же прыжковый набор исполняют Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова.
- Shanghai Trophy пройдет с 3 по 5 октября.
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