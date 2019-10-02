Российский фигурист Михаил Коляда пропустит часть сезона из-за проблем со здоровьем. Спортсмен страдает из-за хронического синусита и пропустит минимум месяц в связи с необходимостью лечения.

Болезнь беспокоит Михаила с прошлого сезона – в декабре 2018 года он лег в больницу из-за обострения. Тогда были опасения, что Коляда пропустит чемпионат России, но в итоге фигурист поправился и занял на соревновании второе место.

Спортсмен снялся с командного ЧМ-2019 и досрочно закончил выступления в этом сезоне. «Это все те же проблемы, что были и в прошлом сезоне, – хронический синусит. В конце октября будет операция. Только через месяц можно будет возобновить тренировки», – приводит слова тренера Коляды Валентины Чеботаревой ТАСС.

24-летний Коляда – двукратный чемпион России и бронзовый призер ЧМ.

Также Михаил является серебряным призером командного ЧМ.

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