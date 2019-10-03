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«Хотела бы стать мужиком на денек-другой? Да!» Туктамышева ответила на откровенные вопросы
Вау, а Андрей Лазукин в курсе?
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева ответила в инстаграме на острые вопросы подписчиков.
– Можете позволить себе выпить алкоголь? Или только спортивный режим?
– А как иначе.
– Хотела бы стать мужиком на денек-другой?
– Да!
– Можно ли научиться прыгать четверной в возрасте старше 15 лет?
– Скоро узнаем.
- В сезоне-2019/20 22-летняя Туктамышева заняла второе место на международном турнире Lombardia Trophy.
- Елизавета разучивает четверной тулуп.
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