Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева ответила в инстаграме на острые вопросы подписчиков.

– Можете позволить себе выпить алкоголь? Или только спортивный режим?

– А как иначе.

– Хотела бы стать мужиком на денек-другой?

– Да!

– Можно ли научиться прыгать четверной в возрасте старше 15 лет?

– Скоро узнаем.

В сезоне-2019/20 22-летняя Туктамышева заняла второе место на международном турнире Lombardia Trophy.

Елизавета разучивает четверной тулуп.

Строгие брюки, жилет и галстук – ты не узнаешь Туктамышеву в новом костюме

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