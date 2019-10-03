Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы, которая выдавала себя за гадалку.

По информации РЕН ТВ, 23-летняя фигуристка через инстаграм обратилась к женщине по имени Ольга, которая якобы оказывает оккультные услуги. Сотникова рассказала ей о личных проблемах, а фейковая гадалка пообещала помочь дистанционно.

Когда Аделина перевела ей два миллиона рублей, мошенница перестала выходить на связь. Спортсменка обратилась в полицию, начата проверка инцидента.

Сотникова выиграла Олимпиаду в личном разряде, опередив кореянку Ким и итальянку Костнер.

Последнее соревновательное выступление Аделины состоялось в сезоне-2015/16.

Сейчас она поддерживает форму в школе Евгения Плющенко и выступает в ледовых шоу.

Сотникова пропустит новый сезон в фигурном катании, но примет участие в шоу «Лебединое озеро»

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