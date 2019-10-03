Getty Images

Сотникова нашла в инстаграме гадалку и перевела ей 2 млн. Женщина сразу перестала выходить на связь

Сотникова нашла в инстаграме гадалку и перевела ей 2 млн. Женщина сразу перестала выходить на связь
Eurosport

1 час назад

Аделина обратилась в полицию.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы, которая выдавала себя за гадалку.

По информации РЕН ТВ, 23-летняя фигуристка через инстаграм обратилась к женщине по имени Ольга, которая якобы оказывает оккультные услуги. Сотникова рассказала ей о личных проблемах, а фейковая гадалка пообещала помочь дистанционно.

Когда Аделина перевела ей два миллиона рублей, мошенница перестала выходить на связь. Спортсменка обратилась в полицию, начата проверка инцидента.

  • Сотникова выиграла Олимпиаду в личном разряде, опередив кореянку Ким и итальянку Костнер.
  • Последнее соревновательное выступление Аделины состоялось в сезоне-2015/16.
  • Сейчас она поддерживает форму в школе Евгения Плющенко и выступает в ледовых шоу.

Сотникова пропустит новый сезон в фигурном катании, но примет участие в шоу «Лебединое озеро»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте