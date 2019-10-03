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Медведева лидирует после короткой программы на Shanghai Trophy
На втором месте Элизабет Турсынбаева.
Российская фигуристка Евгения Медведева лучше всех откатала короткую программу на турнире Shanghai Trophy.
Двукратная чемпионка мира чисто исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, но недокрутила тройной лутц во второй половине проката. За выступление она получила 72,16 балла.
Второй результат у ученицы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, она набрала 69,24 балла.
- Южнокорейская фигуристка Лим Эюнсу показала третий результат – 62,97 балла.
- Медведева занималась у Тутберидзе, прежде чем перейти к Брайану Орсеру.
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