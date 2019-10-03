Российская фигуристка Евгения Медведева лучше всех откатала короткую программу на турнире Shanghai Trophy.

Двукратная чемпионка мира чисто исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, но недокрутила тройной лутц во второй половине проката. За выступление она получила 72,16 балла.

Второй результат у ученицы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, она набрала 69,24 балла.

Южнокорейская фигуристка Лим Эюнсу показала третий результат – 62,97 балла.

Медведева занималась у Тутберидзе, прежде чем перейти к Брайану Орсеру.

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