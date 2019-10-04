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Медведева много ошибалась в произвольной программе, но все равно выиграла Shanghai Trophy

Медведева много ошибалась в произвольной программе, но все равно выиграла Shanghai Trophy
Eurosport

22 мин. назад

Первая победа Жени на международном турнире с ноября 2017 года.

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy, опередив ученицу Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаеву из Казахстана.

19-летняя Медведева проиграла произвольную программу кореянке Эюнсу Лим, набрав 119,62 балла, но преимущества в короткой хватило для победы: общий результат Евгении – 191,78 балла.

Прокат Жени не был безупречным: она исполнила с неверного ребра тройной лутц, получила большие судейские минусы за двойной аксель, не докрутила два прыжка и не сделала ни одного каскада 3-3. Ей обнулили за повтор один из двойных тулупов, а также вращение.

  • Ставшая второй Турсынбаева набрала в сумме 186,09 балла, занявшая третье место Лим – 184,64.
  • Это первый международный турнир, который Медведева выиграла с ноября 2017 года.

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