Getty Images
Фанаты вывели хэштег #МедведеваБогиня на первое место русскоязычного твиттера
Ждем ответочку от фанов Алины.
Поклонники Евгении Медведевой запустили в твиттере флэшмоб в поддержку любимой фигуристки.
Хэштег #МедведеваБогиня вышел на первое место в трендах русскоязычного твиттера – после победы Евгении на Shanghai Trophy фанаты радуются ее успеху. Медведева не выигрывала на международных турнирах с ноября 2017 года – тогда она первенствовала на этапе Гран-при в Японии.
- Женя победила в Шанхае с результатом в 191,78 балла.
- Произвольную программу она исполнила с несколькими ошибками.
Медведева много ошибалась в произвольной программе, но все равно выиграла Shanghai Trophy
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте