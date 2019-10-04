Поклонники Евгении Медведевой запустили в твиттере флэшмоб в поддержку любимой фигуристки.

Хэштег #МедведеваБогиня вышел на первое место в трендах русскоязычного твиттера – после победы Евгении на Shanghai Trophy фанаты радуются ее успеху. Медведева не выигрывала на международных турнирах с ноября 2017 года – тогда она первенствовала на этапе Гран-при в Японии.

Женя победила в Шанхае с результатом в 191,78 балла.

Произвольную программу она исполнила с несколькими ошибками.

Медведева много ошибалась в произвольной программе, но все равно выиграла Shanghai Trophy

Качай приложение Eurosport для iOS и Android