Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова принесли сборной Европы золото на турнире Japan Open.

После мужских соревнований сборная Европы шла на последней строчке и отставала от лидера – Северной Америки – на 58 баллов. Затем в бой вступили Трусова и Загитова: Александра установила историческое достижение, сделав четыре четверных прыжка в рамках одной программы – лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом.

Прокат Трусовой судьи оценили в 160,53 балла, прокат Загитовой – в 154,41.

В итоговой таблице Европа завоевала 614,73 балла и обошла Японию (602,16) и Северную Америку (593,42).

Согласно правилам Japan Open, фигуристы и фигуристки показывали только произвольные программы.

Фанаты вывели хэштег #МедведеваБогиня на первое место русскоязычного твиттера

Качай приложение Eurosport для iOS или Android