👑Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой

Каждый год в начале октября обожающие фигурное катание японцы проводят Japan Open: необычный командный турнир с участием исключительно одиночников. Соревнуются сборные: Европы, Японии и Северной Америки, от каждой команды – по две девушки и по два мужчины. Каждый показывает только произвольную программу, а потом баллы суммируется и выявляется сборная-победитель.

В сезоне-2019/20 организаторы пригласили от сборной Европы двух учениц Этери Тутберидзе – максимально титулованную Алину Загитову и мастерицу четверных прыжков Александру Трусову, начинающую первый взрослый сезон. Составы утвердили давно, а после первых соревнований получилось, что к японцам едут бывшая и нынешняя рекордсменки мира – Саша превзошла прошлогоднее достижение Алины на мемориале Ондрея Непелы. От мужчин Европу представляли действующий (и семикратный) чемпион континента Хавьер Фернандес, уже закончивший карьеру, и любимый ученик Стефана Ламбьеля – латыш Денис Васильев.

Japan Open – коммерческий турнир: бесты отсюда не прописываются в системе ISU, мировые рекорды не идут в зачет, а Фернандес снова выходит на лед. В сборной Америки тоже были возвращенцы – приехала закончившая Мираи Нагасу – первая американка, приземлившая тройной аксель на Олимпийских играх.

Хавьер ФернандесGetty Images

По всем раскладам тащить Европу наверх должны были русские девушки: Фернандес поддерживает форму скорее по фану, Васильев приземляет и докручивает четверной тулуп только по большим праздникам, тройной аксель (который не любил и его тренер Ламбьель) – немного чаще. А в других командах были титулованные квадисты Нэтан Чен, Винсент Жоу и Сёма Уно.

Все именно так и вышло. Чен набрал под 190 с четырьмя квадами, Жоу получил конкурентоспособные 167,64 балла, Уно – 169,09. Его соотечественник Коширо Симада набрал не самые высокие 153,37, но обошел обоих европейцев: Фернандесу поставили на сотые доли меньше, Васильев не пробил даже скромную планку в 150. Девушкам нужно было отыгрывать 22,67 балла у японцев и 57,68 – у североамериканцев.

Под третьим номером на лед вышла Трусова в образе матери драконов из «Игры престолов» и устроила всем настоящий дракарис: впервые в истории женского одиночного катания в произвольной программе были исполнены четыре (!!!) квада. Сольный сальхов – впервые с сезона-2017/18, сольный лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и еще один тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Сам Нэтан Чен призвал любоваться квадами Александры в сториз: он смотрел ее прокат по телевизору в подтрибунном помещении и записал на видео два четверных прыжка, выражая уважение девушке, которая почти обошла его по технической оценке (по компонентам Саша не сможет приблизиться к мужчинам, так как у девушек они рассчитываются по более низкому коэффициенту).

А поставили Трусовой мало. 160,53 – это меньше, чем на Непеле с тремя четверными (163,78). 158,50 – старый мировой рекорд Загитовой, установленный без элементов ультра-си – только с каскадом тройной лутц-тройной риттбергер. Но не стоит относиться к коммерческому старту всерьез: разные соревнования судят разные бригады, и если на Непеле две недели назад благодушные арбитры радовали высокими оценками абсолютно всех, то в Японии проявили строгость, поставив не самое большое количество баллов даже Рике Кихире – любительнице местной публики, которая сделала два тройных акселя.

Зато Загитову отсудили максимально лояльно – без элементов повышенной сложности и с риттбергерным каскадом в первой половине она получила 154,41 балла. На имя Алины сейчас работает зачетка с множеством титулов, более осмысленное катание (да-да, то самое зрелое женское) и ее репутация в Японии: любимица фигуристки – акита-ину Масару, а с премьер-министром Синдзо Абэ они практически в дружеских отношениях.

На японском коммерческом турнире всерьез относиться к этим баллам не стоит: первое действительно важное противостояние Загитовой и Трусовой может состояться в начале декабря в финале Гран-при, если обе туда отберутся, а пока Саше необходимо обыграть на двух этапах Евгению Медведеву.

Здесь и сейчас, на Japan Open, девчонки справились: перекатали японок и североамериканок, перекатали мужчин-европейцев и вытянули их на первое место командного турнира.

1. Сборная Европы (Загитова, Трусова, Васильев, Фернандес) – 614,73 балла

2. Сборная Японии (Кихира, Мияхара, Симада, Уно) – 602,16

3. Сборная Северной Америки (Теннелл, Нагасу, Жоу, Чен) – 593,42.

Александра Трусова кайфует от собственных достижений и постоянно хочет улучшаться. Ей нужно смотреть не назад, на Загитову и Медведеву, не прямо перед собой, на Щербакову с четверным лутцем, а далеко вперед, где 14-летняя американка Алиса Лю идет по ее стопам в юниорах. У Лю – пока только тройной аксель и один квад, но год возрастного запаса на изучение остальных ультра-си.

Правда, Саша – девушка очень простая. Если ей не хватит четырех четверных для победы, она выучит флип или риттбергер, а может – оба прыжка сразу. История с трикселем тоже должна закончиться хеппи-эндом: вряд ли Трусова потерпит, что кто-то делает то, чего не умеет она.

Вчера фанаты Евгении Медведевой запустили в русскоязычном твиттере флешмоб и вывели хэштег #МедведеваБогиня на первое место. Пришло время для нового. Богиня – Трусова.

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