Появилось видео исторического проката произвольной программы Александры Трусовой с четырьмя четверными прыжками.

15-летняя Трусова выступила на Japan Open в составе сборной Европы и набрала 160,53 балла. Саша исполнила сольные четверной сальхов и четверной лутц, каскады четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Также она включила в программу сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Произвольная программа Александры поставлена хореографом Даниилом Глейхенгаузом на тему сериала «Игра престолов»: фигуристка выступает в образе Матери драконов Дейенерис Таргариен.

Команда Европы выиграла соревнования – кроме Трусовой, победителями стали Алина Загитова, Хавьер Фернандес и Денис Васильев.

На данный момент Трусова исполнила самый сложный для себя контент: она пока не показывала на соревнованиях четверной флип, четверной риттбергер и тройной аксель.

Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой

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