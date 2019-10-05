Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новое платье Алины Загитовой для произвольной программы «Клеопатра».

«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У нее потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной, вытягивает ее, подчеркивает ее достоинства», – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.

А вот видео премьеры:

Загитова на Japan Open заняла по произвольной программе второе место вслед за Александрой Трусовой.

Сборная Европы в составе Загитовой, Трусовой, Хавьера Фернандеса и Дениса Васильева выиграла турнир у японцев и североамериканцев.

Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой

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