Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новую версию показательного номера под песню Билли Айлиш «Bad Guy».

17-летняя Загитова выступила на шоу Carnival On Ice в Японии, которое состоялось после коммерческого турнира Japan Open. В постановке изменили хореографию в начале номера – фигуристка теперь не закусывает футболку, а держит в руках телефон.

После премьеры номера американский хореограф Джоджо Гомес обвинила Даниила Глейхенгауза в плагиате, тот принес извинения.

На Japan Open фигуристы исполняли только произвольную программу, Загитова стала второй вслед за Александрой Трусовой.

Сборная Европы, за которую также выступали Хавьер Фернандес и Денис Васильев, опередила команды Японии и Северной Америки.

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