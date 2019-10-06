Other Agency
Загитова поменяла хогеографию номера под «Bad Guy» после скандала с плагиатом
Теперь критики успокоятся.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новую версию показательного номера под песню Билли Айлиш «Bad Guy».
17-летняя Загитова выступила на шоу Carnival On Ice в Японии, которое состоялось после коммерческого турнира Japan Open. В постановке изменили хореографию в начале номера – фигуристка теперь не закусывает футболку, а держит в руках телефон.
- После премьеры номера американский хореограф Джоджо Гомес обвинила Даниила Глейхенгауза в плагиате, тот принес извинения.
- На Japan Open фигуристы исполняли только произвольную программу, Загитова стала второй вслед за Александрой Трусовой.
- Сборная Европы, за которую также выступали Хавьер Фернандес и Денис Васильев, опередила команды Японии и Северной Америки.
Тарасова: «Новое платье Загитовой делает ее очень привлекательной и сексуальной»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте