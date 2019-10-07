Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух считает, что в 17 лет Александра Трусова не сможет весь сезон откатывать на таком же высоком уровне, как сейчас. По мнению экс-фигуриста, девушке не хватит физики.

«Александра первой в мире выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка, она уже в начале сезона демонстрирует отличную физическую форму.

Александре 15 лет, в этом возрасте она способна держать физическую форму весь сезон – это нормально. А вот в 17 лет этого уже будет сделать нельзя», – приводит слова Ильи «Подмосковье сегодня»..

На Мемориале Ондрея Непелы Трусова исполнила три четверных в произвольной программе и побила два мировых рекорда.

Ранее ачивки принадлежали Загитовой.

Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой

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