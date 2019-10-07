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Авербух: «В 17 лет Трусова не сможет выступать на том же уровне»
Олимпийский призер предрек Александре проблемы с поддержанием физической формы в будущем.
Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух считает, что в 17 лет Александра Трусова не сможет весь сезон откатывать на таком же высоком уровне, как сейчас. По мнению экс-фигуриста, девушке не хватит физики.
«Александра первой в мире выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка, она уже в начале сезона демонстрирует отличную физическую форму.
Александре 15 лет, в этом возрасте она способна держать физическую форму весь сезон – это нормально. А вот в 17 лет этого уже будет сделать нельзя», – приводит слова Ильи «Подмосковье сегодня»..
- На Мемориале Ондрея Непелы Трусова исполнила три четверных в произвольной программе и побила два мировых рекорда.
- Ранее ачивки принадлежали Загитовой.
Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой