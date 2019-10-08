Китайский фигурист Цзинь Ян опубликовал в инстаграме совместный снимок с россиянкой Евгенией Медведевой и своим соотечественником Цзинь Бояном.

Цзинь Ян поднял на руки и Медведеву, и Бояна, написав под снимком следующее: «Я сделал это». Фото было выложено после показательных выступлений на турнире в Шанхае.

Цзинь Боян – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в мужском одиночном катании.

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017).

Трусова – богиня. Она сделала 4 четверных в одной программе и не боится Загитову с Медведевой

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