Китайский фигурист подержал на руках Медведеву и другого китайского фигуриста
Цзинь Ян – настоящий силач.
Китайский фигурист Цзинь Ян опубликовал в инстаграме совместный снимок с россиянкой Евгенией Медведевой и своим соотечественником Цзинь Бояном.
Цзинь Ян поднял на руки и Медведеву, и Бояна, написав под снимком следующее: «Я сделал это». Фото было выложено после показательных выступлений на турнире в Шанхае.
- Цзинь Боян – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в мужском одиночном катании.
- Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017).
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