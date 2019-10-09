Судьи переоценивают компоненты Медведевой и Загитовой. Но это заслужила только Алина

В женском фигурном катании происходит не только техническая революция: чтобы уравнять шансы квадисток и девушек с привычном контентом, в дело вступают компоненты. Система выставления второй оценки прописана в правилах ISU: итоговый балл складывается из пяти пунктов. Это уровень владения коньком, наличие в программе связующих элементов, артистизм, построение постановки и ее оригинальность, интерпретация музыки.

Давно не секрет, что распределение мест на пьедестале зависит не только от мастерства фигуристов, но и от влиятельности национальной федерации и степени поддержки спортсмена конкретной федерацией. Исключения есть, но их мало – например, испанец Хавьер Фернандес полностью сделал себя сам. Заслужить компоненты – понятие спорное, особенно если фигурист берет исключительно техникой, однако в нынешних реалиях это нельзя изменить – приходится считаться.

До старта первого этапа Гран-при осталась неделя, и вот самые высокие компоненты, которые девушки получили на челленджерах и других соревнованиях:

Короткая программа – 36,28 (Медведева, Shanghai Trophy), 35,69 (Медведева, Autumn Classic).

Произвольная программа – 74,33 (Загитова, Japan Open), 72,24 (Медведева, Autumn Classic), 70,13 (Медведева, Shanghai Trophy).

Евгения МедведеваGetty Images

Короткую программу в соревновательном режиме Алина не показывала – только на контрольных прокатах, которые оцениваются в закулисном формате.

При взгляде только на эти цифры не кажется, что что-то не так: Загитова и Медведева – признанные примы мировой фигурки, завоевавшие золото и серебро на последней Олимпиаде. Все становится максимально странным, когда в дополнение к компонентам идут техника и общее впечатление от проката.

Выставление компонентов практически не регламентируется правилами, хотя они, конечно, есть. По негласным рекомендациям и здравому смыслу программа не должна получать максимальные компоненты, если была исполнена с помарками. А еще балл за технику и балл за компоненты обычно примерно равны, в большинстве случаев первая оценка превосходит вторую.

Но высший пример судейских странностей – компонентная оценка Медведевой в Шанхае: 70,13. Дело в том, что за технику Женя получила 49,49 (!) балла. Для сравнения – Рике Кихире на командном чемпионате мира поставили 48,17 в короткой, причем с не максимально сложным контентом.

Если неверное ребро, недокрут и повтор двойного тулупа визуально не портят впечатление от проката неискушенному зрителю, то сорванное вращение, едва приземленный в степ-аут двойной аксель и медленное тягучее катание смертельно уставшей фигуристки – очень. Прокат Медведевой в Шанхае стал мемом: болельщики, шутя, называли ее Фикспрайс-49 и Легенда-49.

Вот список Жениных ошибок в произвольной, строго по протоколу:

неверное ребро на лутце (не неясное, а неверное);

степ-аут на двойном акселе (обошлось без дедакшена, но с огромными минусами);

два недокрученных прыжка в каскаде тройной флип-двойной тулуп-двойной тулуп;

повтор и обнуление двойного тулупа в каскаде тройной риттбергер-двойной тулуп;

отсутствие третьего каскада;

обнуление вращения в либеле со сменой ноги;

отсутствие видимого прыжка в комбинированном вращении со сменой ноги (базовая стоимость элемента понижена) и третий уровень;

третий уровень на вращении в либеле;

третий уровень на дорожке шагов (потеря уровней – не ошибка, но недопустимость для фигуристки уровня Медведевой);

ни одного каскада 3-3 (тоже не ошибка, но с 3-2 нечего делать даже в топ-15 чемпионата России).

Разница с технической оценкой – бешеные 20,64 балла. В компонентах – сплошь восьмерки и девятки, означающие безупречный прокат сложной программы, который смотрелся на одном дыхании в полном единении с музыкой. Никто не требует от Медведевой четверных и даже загитовского каскада, но если бы она без ошибок выкатывала прежний контент образца олимпийского сезона, никто бы ее не упрекал. Женя после проката призналась, что недавно болела, но нездоровье не считается оправданием для спортсмена, который все же вышел на старт.

Загитова на Japan Open получила за компоненты больше – 74,33. Но и техника при этом на солидном уровне – 80,08. Алина блестяще откатала программу с каскадом тройной лутц-тройной риттбергер и сложными связками без единого срыва и недокрута, получила за все непрыжковые элементы четвертые уровни. Она заслужила свои компоненты и по общей оценке за произвольную программу проиграла всего 6,12 балла Трусовой с четырьмя четверными, которой порезали техническую оценку низкими надбавками. Алина тоже не усложняется, но она этого и не обещала, честно сказав: «В сезоне-2019/20 квадов не будет». Евгения же все межсезонье рассказывала о четверном сальхове.

Большинство специалистов по-прежнему не признают, что проект Медведевой в Канаде у Орсера разваливается на глазах. Ставивший Евгении короткую программу Илья Авербух заявил, что Женя катается уверенно и раскрепощенно, а делать прогнозы на сезон – гиблое дело. Но насчет Трусовой вице-чемпион Солт-Лейка уверен: «В 15 лет она способна держать физическую форму весь сезон – это нормально. А вот в 17 лет этого нельзя будет сделать».

Вице-президент ISU Александр Лакерник тоже открестился от исторического проката Саши на Japan Open: «Это шоу, коммерческий старт, и к результатам я относился бы спокойнее – сезон еще впереди». Алена Леонова считает, что Медведева вернулась в те кондиции, которые у нее были на Олимпиаде, а Константин Меньшов озвучил у Жени только одну проблему – с ребром на лутце.

Впереди серия Гран-при: 25-27 октября Медведева будет выступать в Канаде, 15-17 ноября – в Москве. В обоих случаях ее ждет безжалостный каток по имени Александра Трусова.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах

Другие тексты автора о Евгении Медведевой:

Медведевой завышают баллы даже без сложных прыжков. Кому выгодно ее тащить

В фигурном катании хотят изменить правила. Это поможет Медведевой взять золото Олимпиады

Качай приложение Eurosport для iOS или Android