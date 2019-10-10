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Ученица Тутберидзе вернула тройной аксель перед соревнованием с Туктамышевой

Ученица Тутберидзе вернула тройной аксель перед соревнованием с Туктамышевой
Eurosport

1 час назад

Как же интересно будет на этапах Гран-при!

Тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе Алена Косторная снова стала исполнять тройной аксель.

16-летняя фигуристка показала владение элементом на тренировке перед Finlandia Trophy. В тренировочном прогоне короткой программы она исполнила сольный тройной аксель и в каскаде с двойным тулупом.

  • На турнире в Финляндии Косторная посоперничает с Елизаветой Туктамышевой, которая также владеет этим элементом.
  • Алена исполняла тройной аксель на тренировке перед сезоном-2018/19, но затем прыжок перестал получаться.
  • Косторная – победительница финала юниорского Гран-при и двукратный призер взрослого чемпионата России.

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