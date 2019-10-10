Ученица Тутберидзе вернула тройной аксель перед соревнованием с Туктамышевой
Как же интересно будет на этапах Гран-при!
Тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе Алена Косторная снова стала исполнять тройной аксель.
16-летняя фигуристка показала владение элементом на тренировке перед Finlandia Trophy. В тренировочном прогоне короткой программы она исполнила сольный тройной аксель и в каскаде с двойным тулупом.
- На турнире в Финляндии Косторная посоперничает с Елизаветой Туктамышевой, которая также владеет этим элементом.
- Алена исполняла тройной аксель на тренировке перед сезоном-2018/19, но затем прыжок перестал получаться.
- Косторная – победительница финала юниорского Гран-при и двукратный призер взрослого чемпионата России.
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