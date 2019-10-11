Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, гордится подопечной.

«Известный спортивный журналист Артур Вернер изучил генеалогическое древо Туктамышевых и пришел к тому, что ее род идет от хана Туктамыша – а это племянник самого Чингисхана. Я горжусь, что тренирую потомка Чингисхана. Он принес много бед принес русским людям? Для меня Чингисхан все-таки – знаковая фигура. Туктамышева может гордиться своими корнями. Вы можете так или иначе оценивать его деятельность, но это один из знаковых персонажей мировой истории.

Туктамышева – убийца на льду? Что такое убийца? Возьмите любого спортсмена, который победил. А что такое победил? Значит, достиг более высокого уровня, чем соперники. Что он сделал? Просто двинул спорт вперед, раскрыл возможности человека. Поэтому говорить о том, что спортсмен, а в частности Лиза, убийца... Конечно, она попортила кровь многим спортсменкам. Это не убийство, а шаги в будущее, прогресс. То, что движет человечество вперед. Электрическая тяга убила паровой котел? Нет, она двинула весь железнодорожный транспорт вперед», – цитирует Мишина издание «Спорт день за днем».

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

В нынешнем году Лиза заняла второе место в короткой программе на командном ЧМ в японской Фукуоке и установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла.

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