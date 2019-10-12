Загитова попала в трансляцию матча «Ак Барс» – ЦСКА вместе с Капризовым

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила в Казани матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

17-летнюю фигуристку на трибунах выхватил оператор, а режиссер трансляции скомпоновал картинку таким образом, что Загитова попала на экран вместе с форвардом армейцев Кириллом Капризовым. Согласно слухам, спортсмены состоят в романтических отношениях, но Капризов недавно это опроверг.

ЦСКА победил «Ак Барс» со счетом 5:2.

Отец Алины Ильназ Загитов тренирует молодежную команду «Ак Барса».

Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android