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Загитова попала в трансляцию матча «Ак Барс» – ЦСКА вместе с Капризовым

Загитова попала в трансляцию матча «Ак Барс» – ЦСКА вместе с Капризовым
Eurosport

42 мин. назад

За кого же болела Алина?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила в Казани матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

17-летнюю фигуристку на трибунах выхватил оператор, а режиссер трансляции скомпоновал картинку таким образом, что Загитова попала на экран вместе с форвардом армейцев Кириллом Капризовым. Согласно слухам, спортсмены состоят в романтических отношениях, но Капризов недавно это опроверг.

  • ЦСКА победил «Ак Барс» со счетом 5:2.
  • Отец Алины Ильназ Загитов тренирует молодежную команду «Ак Барса».

Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой

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