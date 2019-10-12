Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин не поддержал критику фигуристок из группы Этери Тутберидзе, исполоняющих четверные прыжки.

– Расскажите о ваших отношениях с Этери Тутберидзе.

– Все фигурное катание делится на разные тренерские группы. Некоторые дружат, некоторые соревнуются, конкурируют. Некоторые отношения носят острый характер. Говорить о всеобщем содружестве тренерских групп... то же самое, что говорить о содружестве семей Монтекки и Капулетти.

– То есть речь идет о вражде?

– Вы спросили, как я отношусь к выдающимся достижениям, которые демонстрируют ученицы Этери Тутберидзе. Если говорить о том, что вот они маленькие, вот они вырастут, вот они перестанут прыгать, будут более женственными. У меня есть на этот счет одно замечательное сравнение.

– Ждем.

– Приносят из роддома здорового ребенка. И вот стоят люди и говорят: «Ой, какой ребеночек хороший – глазки, бровки, крепенький, но он же умрет!» Повзрослеет и умрет. Будет ему семьдесят или восемьдесят. Поэтому многие говорят: «Ну да, девочки хорошие, но они потом не будут прыгать». Ну и что? Я тоже умру, и вы умрете. Давайте говорить о том, что девочки демонстрируют высокий класс и мастерство. И радоваться этому.

– Давайте подытожим про Тутберидзе.

– Она наиболее яркая фигура на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих или ее... В каждой системе есть свои преимущества. Раз ее девочки показывают такой уровень – значит, она сейчас лидер, моральный и спортивный, – сказал 78-летний Мишин в интервью «Спорту день за днем».

Ученица Тутберидзе Александра Трусова на последних соревнованиях исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

Мишин в разное время тренировал Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, Артура Гачинского.

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