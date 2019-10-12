Getty Images

«Я умру, и вы умрете». Мишин ловко ответил на критику учениц Тутберидзе

«Я умру, и вы умрете». Мишин ловко ответил на критику учениц Тутберидзе
Eurosport

39 мин. назад

Великолепное сравнение от профессора.

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин не поддержал критику фигуристок из группы Этери Тутберидзе, исполоняющих четверные прыжки.

– Расскажите о ваших отношениях с Этери Тутберидзе.

– Все фигурное катание делится на разные тренерские группы. Некоторые дружат, некоторые соревнуются, конкурируют. Некоторые отношения носят острый характер. Говорить о всеобщем содружестве тренерских групп... то же самое, что говорить о содружестве семей Монтекки и Капулетти.

– То есть речь идет о вражде?

– Вы спросили, как я отношусь к выдающимся достижениям, которые демонстрируют ученицы Этери Тутберидзе. Если говорить о том, что вот они маленькие, вот они вырастут, вот они перестанут прыгать, будут более женственными. У меня есть на этот счет одно замечательное сравнение.

– Ждем.

– Приносят из роддома здорового ребенка. И вот стоят люди и говорят: «Ой, какой ребеночек хороший – глазки, бровки, крепенький, но он же умрет!» Повзрослеет и умрет. Будет ему семьдесят или восемьдесят. Поэтому многие говорят: «Ну да, девочки хорошие, но они потом не будут прыгать». Ну и что? Я тоже умру, и вы умрете. Давайте говорить о том, что девочки демонстрируют высокий класс и мастерство. И радоваться этому.

– Давайте подытожим про Тутберидзе.

– Она наиболее яркая фигура на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих или ее... В каждой системе есть свои преимущества. Раз ее девочки показывают такой уровень – значит, она сейчас лидер, моральный и спортивный, – сказал 78-летний Мишин в интервью «Спорту день за днем».

  • Ученица Тутберидзе Александра Трусова на последних соревнованиях исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.
  • Мишин в разное время тренировал Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, Артура Гачинского.

Авербух: «В 17 лет Трусова не сможет выступать на том же уровне»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте