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11-летняя фигуристка из школы ЦСКА чисто исполнила четверной тулуп на тренировке

11-летняя фигуристка из школы ЦСКА чисто исполнила четверной тулуп на тренировке
Eurosport

1 час назад

Еще один огромный талант в русской фигурке.

11-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская чисто выполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео с занятия появилось в инстаграме тренера по фигурному катанию Александры Кравцовой. На данный момент Берестовская занимается в Москве в школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

  • Берестовская – воспитанница воронежской школы «Хрустальный конек».
  • В прошлом году Елизавета заняла четвертое место на первенстве России среди младшего возраста.

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