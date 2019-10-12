11-летняя фигуристка из школы ЦСКА чисто исполнила четверной тулуп на тренировке
Еще один огромный талант в русской фигурке.
11-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская чисто выполнила четверной тулуп на тренировке.
Видео с занятия появилось в инстаграме тренера по фигурному катанию Александры Кравцовой. На данный момент Берестовская занимается в Москве в школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.
- Берестовская – воспитанница воронежской школы «Хрустальный конек».
- В прошлом году Елизавета заняла четвертое место на первенстве России среди младшего возраста.
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