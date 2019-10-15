Российская фигуристка Евгения Медведева выполнила четверной сальхов со страховкой на тренировке.

«Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, это построение такого тела, которого у меня еще никогда в жизни не было», – отметила Медведева.

Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018 (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).

В 2019 году Женя завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме.

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