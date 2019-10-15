Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина попала в больницу с новообразованием в желчном пузыре. 36-летнюю фигуристку прооперировали, врачи взяли образцы тканей для исследования, чтобы выяснить, доброкачественная ли это опухоль.

Татьяне провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили, написал телеграм-канал Mash.

Тотьмянина – пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании.

Спортивную карьеру Тотьмянина завершила в 2006 году.

С 2016 года Татьяна состоит в браке с фигуристом Алексеем Ягудиным.

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