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Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Фигуристке удалили желчный пузырь.
Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина попала в больницу с новообразованием в желчном пузыре. 36-летнюю фигуристку прооперировали, врачи взяли образцы тканей для исследования, чтобы выяснить, доброкачественная ли это опухоль.
Татьяне провели хирургическую операцию методом лапароскопии, желчный пузырь удалили, написал телеграм-канал Mash.
- Тотьмянина – пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в парном катании.
- Спортивную карьеру Тотьмянина завершила в 2006 году.
- С 2016 года Татьяна состоит в браке с фигуристом Алексеем Ягудиным.
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