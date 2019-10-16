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Бронзового призера Универсиады-2019 Кошевую дисквалифицировали на 2 года за допинг
Пропустит зимнюю Олимпиаду. Летнюю, впрочем, тоже.
Еще один русский спортсмен попался на использовании запрещенных препаратов.
Русская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.
Дисквалификация отсчитывается с 7 марта 2019-го.
- Александра Кошевая выиграла бронзовые медали Универсиады-2019 в парном катании с Дмитрием Бушлановым.
- Эта бронза – лучшее достижение в карьере 19-летней фигуристки.
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