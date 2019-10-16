Еще один русский спортсмен попался на использовании запрещенных препаратов.

Русская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

Дисквалификация отсчитывается с 7 марта 2019-го.

Александра Кошевая выиграла бронзовые медали Универсиады-2019 в парном катании с Дмитрием Бушлановым.

Эта бронза – лучшее достижение в карьере 19-летней фигуристки.

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