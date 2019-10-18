Важное примечание: в рейтинг вошли только те девушки, которые могут выступать на взрослых соревнованиях.

10. Серафима Саханович

Вообще на 10-е место можно было поставить любую из четырех-пяти спортсменок второго эшелона фигурки. Но у Саханович в этом сезоне есть несколько результатов за 120 баллов + победа на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

Серафима СахановичGetty Images

Девушка, которая перешла в этом сезоне к Ангелине Туренко, после победы в Казахстане честно обрисовала главную трагедию многих фигуристок-соотечественниц поколения: «Чемпионат России – главный турнир? Я все равно в тройку не попаду, какая разница, быть 10-й или 15-й. Для Алины Загитовой, Саши Трусовой, Алены Косторной, Ани Щербаковой – да, он важный, для всех остальных – нет».

Пораженческий настрой – не самое крутое подспорье для спортсмена, но можно ли обвинять Серафиму в неправильном восприятии реальности?

9. Ксения Цибинова

Возможно, вы никогда и не слышали имя этой 15-летней фигуристки, которая тренируется у Светланы Пановой. Но на первом этапе Кубка России Цибинова получила в произвольной результат почти в 136 баллов, показав по сумме 206 баллов – на прошлом ЧР с такими цифрами она была бы седьмой и обогнала Медведеву.

Говорить о серьезных перспективах по одному старту – довольно глупо, но с такими результатами следить за девушкой определенно стоит.

8. Софья Самодурова

Первый взрослый сезон Софьи в фигурном катании рискует остаться самым успешным в карьере, а триумф на ЧЕ – главной победой. Если еще два-три года стабильное исполнение того набора, который есть у Самодуровой, вполне могло принести медаль ЧМ, то сейчас попадание в сборную возможно, только если выкосить всех конкуренток в стиле Тони Хардинг. У нее слабейшая техническая база в топ-8 в короткой и седьмая в произвольной.

7. Станислава Константинова

Со Стасей ситуация схожая с Самодуровой. Прошлый сезон был последней возможностью выступать на главных стартах. Получилось не очень – лишь пятое место на ЧЕ и замена на Медведеву на чемпионат мира. Константинова сильнее Софьи по второй оценке, но чудовищно нестабильна. Если реалити-шоу «Сорви одну программу» в этом сезоне наконец прекратится – Станислава станет лучшей из нетопов.

6. Евгения Медведева

Грустно осознавать, но Женя окончательно превратилась в слабейшую из топовых фигуристок. И тут даже не обвинишь во всех бедах переезд в Канаду – техническое отставание в уже не юном для ФК возрасте отыгрывается с огромным трудом. Анонсированный четверной сальхов пока можно увидеть только на удочке.

Женя все еще получает одну из самых высоких вторых оценок в мире, но отставание по базовой стоимости от Трусовой только в произвольной достигает 20 баллов. «Вы как аналоговые устройства в цифровом мире», – точнее героя «13 друзей Оушена» и не скажешь.

5. Елизавета Туктамышева

Помните, какие в прошлом сезоне были баталии по поводу места на ЧМ Туктамышевой и Медведевой? Сейчас вспоминать об этом довольно забавно, потому что с высокой долей вероятности ни одной, ни второй в сборной не будет. Парадоксальная ситуация: у Лизы есть тройной аксель, который по идее должен давать пропуск в элиту, но нет всего остального.

На Finlandia Trophy, где только восемь спортсменок преодолели в короткой отметку в 50 баллов, Туктамышева умудрилась сделать вращения на 17-й и 10-й результат, дорожку – на седьмой.

Судьи, и ранее не особо жаловавшие Елизавету высокой оценкой за компоненты, явно дают понять, что нужно меняться. Способна ли она в 22 года вернуться к азам и серьезно поработать над второй оценкой, способен ли профессор Мишин не делать ставку на технику, что наблюдалось у него в течение всей карьеры – пока ответ скорее отрицательный.

4. Алина Загитова

Если в прошлом сезоне олимпийская чемпионка боролась, прежде всего, с собой – получалось по-разному, но закончилось все триумфальным ЧМ, – то теперь Алине придется почувствовать себя на месте Медведевой образца олимпийского сезона. Все три вчерашние юниорки Тутберидзе сильнее Загитовой, а старые заслуги интересуют только многомиллионную армию фанатов, но никак не судей.

Алина может ответить высокой второй оценкой, да и надбавки у нее всегда более чем щедрые, но даже со всем этим набором попадание в сборную больше не зависит от нее. На Европе и на мире Загитову мы увидим только в случае провала кого-то из трио Трусова-Щербакова-Косторная.

3. Анна Щербакова

Щербакова в умах большинства фанатов – своеобразный «Тоттенхэм» фигурного катания. Все знают, что она – топ, но как о претенденте на золото главных стартов о ней говорят меньше в разы. Она не делает столько квадов, сколько есть в багаже Трусовой, ее катание не вызывает такого восхищения, как у Косторной, вокруг нее нет нездорового ажиотажа, как вокруг Загитовой. И все это нисколько не помешало ей вынести всех на чемпионате России-2019.

На тренировке перед Skate America Аня тренировала каскад с четверным лутцем, что означает минимум два четверных в произвольной. Щербакова вполне готова не раз повторить сценарий ЧР.

2. Алена Косторная

Еще две недели назад назвать Алену фаворитом сезона могли только уж совсем верные болельщики фигуристки. Набор без тройных акселей и четверных по нынешним временам – это уровень второго эшелона даже с лучшим в мире катанием.

Гром грянул на турнире в Финляндии. Косторная явила миру восстановленный триксель, причем в произвольной их было сразу два. С недокрутом на втором она получила всего на шесть баллов по сумме меньше мирового рекорда Трусовой.

Учитывая, что в короткой Алена аксель пока не прыгала (а наверняка будет) – она теперь не просто в чемпионской гонке, она почти нивелировала все преимущество Александры.

1. Александра Трусова

Более-менее понятно, что рекорды Загитовой падут в этом сезоне, но вряд ли кто-то думал, что это случится уже на первых стартах сезона. Три четверных прыжка, 98,34 балла за технику, 163,78 балла в произвольной, 238,69 по сумме – такие ориентиры поставила 15-летняя девочка из Рязани всей мировой фигурке.

Саша не успокоилась и на Japan Open прыгнула уже четыре четверных, получив, правда, «всего» 160 баллов.

Можно долго спорить по поводу компонентов Трусовой и несовершенства ее катания – при нынешней системе судейства к зиме ее вторая оценка все равно неизбежно подрастет, а значит Александра будет штурмовать 170 баллов в произвольной. А если Саша вставит триксели, которые она тренировала еще в прошлом сезоне, пусть и на полу, то тут уже впору будет отправлять Трусову в состав мужской сборной России.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это неточно

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