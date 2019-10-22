Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова отдала два миллиона рублей гадалке-мошеннице из-за любви к хоккеисту «Ак Барса» Владимиру Ткачеву.

По информации «Комсомольской правды», 23-летняя Сотникова и 26-летний Ткачев тайно встречались, не афишируя отношения. Затем влюбленные расстались, и Аделина впала в депрессию. Девушка решила вернуть Владимира с помощью колдуньи, которую нашла в инстаграме. Получив два миллиона рублей, мошенница исчезла и перестала отвечать на сообщения.

Ранее сообщалось, что Сотникова надеялась вылечить младшую сестру, которая страдает генетическим заболеванием.

Аделина не выходила на соревновательный лед с сезона-2015/16, сейчас она поддерживает форму в школе Евгения Плющенко и выступает в шоу.

Сотникова нашла в инстаграме гадалку и перевела ей 2 млн. Женщина сразу перестала выходить на связь

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