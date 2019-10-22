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«Возникают смешанные чувства». Корпи неоднозначно высказалась о прокате Щербаковой с четверными
Финка увидела другую сторону вопроса.
Бывшая финская фигуристка Кира Корпи выразила неоднозначное мнение по поводу катания учениц Этери Тутберидзе, которые исполняют в программах элементы ультра-си.
«Только у меня возникают смешанные чувства, когда я смотрю выступления этих удивительных юных фигуристок? Я в восторге от их невероятных навыков, но не могу перестать думать, какова же человеческая цена результатов такого уровня в этом возрасте.
Было бы интересно узнать, широко ли обсуждаются в России этические вопросы в фигурном катании?» – написала 31-летняя Корпи, прикрепив к публикации видео проката Анны Щербаковой на Skate America с двумя четверными лутцами.
- 15-летняя Щербакова выиграла американский этап Гран-при.
- В конце недели на Skate Canada выступит Александра Трусова, которая исполняет в произвольной программе четыре четверных прыжка.
- Корпи – трехкратный призер чемпионата Европы.
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