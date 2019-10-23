Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о необычных корнях, прокат под «Императрицу» и выступления в рубашке Лазукина.

– Болельщики в комментариях предлагают покататься под Аллегрову. Вы же все-таки Императрица.

– Думаю, иностранцы не поймут. Не будет такого восприятия, как в России. Но если будут какие-то шоу по России, то об этом можно будет подумать.

– В одном из интервью Алексей Мишин сказал, что ты – потомок Чингисхана. Это правда?

– Не знаю, почему Алексей Николаевич так сказал. Он мне тоже что-то про это говорил, я как-то не восприняла до конца эту информацию. Но отношусь к ней спокойно.

– Рубашка в твоей произвольной программе очень похожа на рубашку Андрея Лазукина.

– На «Ломбардии» была рубашка Андрея. У меня была с собой своя, но я померяла его и поняла, что она тоже ничего. Даже лучше, чем моя.

Слова фигуристки приводит Sport 24.

22-летняя Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.

Андрей Лазукин – российский фигурист, молодой человек Елизаветы.

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