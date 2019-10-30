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Российская фигуристка рассказала, как Медведева здоровается с Тутберидзе
Но ни слова про букет для Этери Георгиевны.
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова прокомментировала отношения Евгении Медведевой с ее экс-тренером Этери Тутберидзе, а также с Алиной Загитовой.
«Загитова и Медведева нормально дружат, я видела. Нормально общаются. На чемпионате России каждый год видела. Они очень хорошо общаются. Нет такого, что прям мимо друг друга ходят. Здоровается ли Женя с Тутберидзе? Конечно. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела.
Женя хорошая девочка очень. Если она приняла такое решение [уйти от Тутберидзе], то, значит, для нее так будет лучше», – сказала 17-летняя Нугуманова в интервью Елене Родиной для ее программы «ФигурLive».
- Медведева и Загитова тренировались в группе Тутберидзе до конца сезона-2017/18.
- На Олимпиаде-2018 Евгения проиграла Алине в борьбе за золото и ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Судьи переоценивают компоненты Медведевой и Загитовой. Но это заслужила только Алина