Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна быстрой сменой поколений в женском одиночном фигурном катании.

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года и будут уходить. Я уважаю Женю Медведеву, которая приняла для себя такое решение и делает все, чтобы выбраться из этого колодца. Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.

19-летняя Медведева на этапе Гран-при в Канаде заняла пятое место. Она тренируется в Канаде у Брайана Орсера.

Первые два этапа выиграли 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, после короткой программы на этапе во Франции лидирует 16-летняя Алена Косторная.

Судьи переоценивают компоненты Медведевой и Загитовой. Но это заслужила только Алина

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