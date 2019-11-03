Знаменитая фигуристка Татьяна Навка прокомментировала разницу в доходах с супругом, пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Согласно данным Forbes, доход пары составил 231,4 млн рублей, из которых 218,6 млн – заслуга Навки.

– Есть мнение, что для нормального микроклимата в семье большую часть дохода должен приносить мужчина, иначе это может сказаться на его самооценке. Не чувствует ваш муж себя немного ущемленным в такой ситуации?

– Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас, – сказала Навка в интервью «Фонтанке».

Навка – олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду, двукратная чемпионка мира.

Навка и Песков поженили в августе 2015 года. У пары совместная дочь Надежда. У Татьяны имеется дочь Александра (Алексия) и от первого брака с тренером Александром Жулиным.

Дочь Навки и Пескова выиграла первый детский турнир

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