Фигурное катание – самый красивый, трогательный и искренний спорт. Никакой другой вид не подошел так запредельно близко к искусству. Единство с музыкой, хореография, танец – все это создает атмосферу творчества и приближает зрителей и участников к высокому.

Фигурное катание – самый грязный, токсичный и канцерогенный спорт. Постоянные разборки сменяются подковерными интригами, тренеры орут матом на маленьких детей, улыбки на льду – лишь красивая картинка при зависти и злобе, которые выливаются, когда на катке гаснет свет.

Из-за этого в фигурном катании не так много людей, к которым чудом не липнет грязь. Даже если ты ни в чем не замешан, всегда найдется доброе окружение, которое впутает фигуриста или тренера в неприятную историю. Один из таких – Петр Чернышев, уехавший в 90-е в США и поэтому оставшийся для русской действительности чужим.

Петр ЧернышевGetty Images

Его поставили на коньки в шесть лет – дедушка в 30-е четыре раза выигрывал чемпионат Союза и хотел, чтобы кто-то в семье подхватил честь фамилии. В девять лет у Пети пошли первые успехи, и родители поняли, что нужно прокачивать скиллы мальчика. Чернышевы поставили дома в Ленинграде балетный станок и купили гантели, чтобы делать сына крепче физически. Потом пошли сборы, и первый тренер Петра таскала парня по музеям и подсовывала книжки в перерывах между тренировками. «Делала все, чтобы мы не выросли тупыми спортсменами», – засмеялся Чернышев, закончивший школу с серебряной медалью.

Его взросление пришлось на конец 80-х и начало 90-х, когда в стране у всех заканчивались деньги. В 18 лет Петр неудачно упал, получил травму голеностопа и много пропустил – из лидера городских соревнований фигурист рухнул на десятые места. Спустя три года мучений и нарушенной техники он перешел в танцоры. «Тогда считалось, что если у одиночника нет больших перспектив, то он может попробовать себя либо в парном катании, либо в танцах на льду, где не нужно большого арсенала прыжков. Достаточно трех тройных, а я владел пятью», – рассуждал Чернышев.

Тогда он катался с молодой Марией Аникановой и параллельно крутил роман с вице-чемпионкой СССР Натальей Анненко. «Петя сразу же после знакомства окружил меня заботой и вниманием. Я ездила в туры, и он мне в любой город присылал цветы, подарки. В Америке, когда я в шоу выступала, мог через всю страну ко мне прилететь. Проводил полдня в самолете, только чтобы просто меня повидать, и улетал обратно», – вспоминала Анненко.

Чернышев переехал в Штаты, получил грин-карту, сменил двух партнерш по танцам, пока не нашел Наоми Ланг. «Я вспомнил, как Наоми каталась на чемпионате США, написал ей письмо и попросил приехать в Лейк-Плэсид», – говорил русский фигурист. Уже через девять месяцев тренировок Ланг затосковала по семье, друзьям и родному Детройту, и пара переехала в Мичиган к тренеру Игорю Шпильбанду.

Когда Чернышев стал с новой партнершей чемпионом Соединенных Штатов, то почувствовал к американке нечто большее, чем профессиональное уважение. «Понимаю, что он влюбился в красивую Наоми. Назревающие чувства к ней Петя скрывал, не хотел меня обидеть, но я все замечала. Но не стала бороться – хотелось семью, ребенка, свой дом. А ему – нет», – признавала Наталья Анненко. У них не было громких скандалов и дележа имущества – оставил бывшей жене дом и деньги, ушел натурально ни с чем.

С Ланг Чернышев многого достиг в фигурном катании – пять раз подряд побеждал на национальном первенстве, дважды брал Турнир четырех континентов, съездил на Олимпиаду в Солт-Лейке. Они тренировались у Александра Жулина и Николая Морозова и выступали на частной вечеринке у Джима Керри. Великий комик устроил тусовку на Рождество, пригласил кучу селебрити – Тома Круза, Кэти Холмс, Моргана Фримана, Брук Шилдс – и позвал главную американскую пару на ледовый прокат перед звездами.

Наоми Ланг и Петр Чернышев, 2003 годGetty Images

Они закончили карьеру из-за усиливающихся травм в 2003-м. К этому моменту Петр уже два года как был гражданином США и с новым паспортом ездил с ледовыми спектаклями. В 2007-м его позвал один из русских федеральных каналов – телешоу со звездами на катке как раз набирали популярность. Чернышев отказался от первого сезона, но прилетел на второй. Там он и увидел Анастасию Заворотнюк.

Фигурист не знал никого из местных селебрити, поэтому актриса из «Моей прекрасной няни» была для него просто красивой девушкой. Он к ней подошел на финальном банкете и включил мужское обаяние. «Могу научить кататься на коньках», – предложил Чернышев. «Спасибо, но вряд ли мне это пригодится», – рассмеялась Заворотнюк.

Но скоро Илья Авербух провернул ее трансфер на другой федеральный канал и поставил условие – нужно стоять на коньках. Анастасия попросила помощи Петра и во время тренировок все сильнее влюблялась в фигуриста. 14 февраля 2008-го актриса рассталась с Сергеем Жигуновым, а Чернышев позвал ее на первое полноценное свидание – в День всех влюбленных. Через семь месяцев они поженились и обвенчались в крымском Форосе.

Петр продал дом в Штатах и окончательно переехал в Россию, к жене. Здесь он стал топ-хореографом и ставил номера для пары Юко Кавагути – Александр Смирнов. «Я считаю, что у них была в последние годы лучшая в парном катании произвольная программа, которую на музыку из симфонии «Манфред» Чайковского поставил Петя Чернышев. Это была ошеломляющая программа, и я буду помнить ее, пока живу», – восторгалась Татьяна Тарасова после завершения карьеры пары в 2017-м.

Чернышев работал с Майей и Алексом Шибутани и был первым, кто ставил программу Чарли Уайту и Мэрил Дэвис. «Они только начинали кататься вместе и выглядели не дуэтом, а двумя одиночниками, которых зачем-то поставили в пару. Было им тогда лет по 10-11. Получилось, что именно с той программы и началась карьера Дэвис/Уайт в танцах», – улыбнулся Петр.

Пик его признания на родине – короткая и произвольная Аделины Сотниковой в олимпийский сезон, с которыми она стала чемпионкой Сочи-2014. «Моей задачей было определиться со стилем хореографии так, чтобы он наилучшим образом отражал мастерство Аделины. Мы решили сделать две разные программы. Одну яркую, секси, на музыку из «Кармен», а вторую – классическую с элементами модерновой хореографии», – объяснял Чернышев.

Безусловно, нужно помнить, что у Сотниковой на Олимпиаде оценка за компоненты выросла на 14 баллов по сравнению с предыдущим прокатом, но ее «Сен-Санс» вспоминают до сих пор. Петр, пожалуй, сейчас самый востребованный хореограф России – ставил программы парам Тарасова-Морозов, Забияко-Энберт, Степанова-Букин, работал с Ковтуном, Самариным, Сотсковой и Радионовой.

Параллельно Петр катается в ледовых шоу в паре с их создателем Татьяной Навкой. Жена путинского пресс-секретаря уже объявила, что часть выручки от выступления в «Мегаспорте» пойдет на лечение Анастасии Заворотнюк. Чернышев взял паузу на время болезни актрисы, но примет участие в ледовом мюзикле. Он не общается с журналистами и тратит все свободное время на помощь жене.

«Петр – человек без двойного дна. Такие качества, как доброта и порядочность, никто не отменял. Ему я могу доверять. Я ему верю. Это важно и очень для меня много. Верить», – делилась счастьем Заворотнюк через год после свадьбы. У них осенью 2018-го родилась девочка Мила – первый ребенок 48-летнего Чернышева.

«Когда в 2007 году я приехал из США, меня здесь, конечно, не знали. Но потом начали присматриваться и приняли. Конечно, находиться in the spotlight – в центре внимания – тяжело. Но и с этим свыкаешься», – признавал Петр в 2014-м. Он не хотел попадать в новости о шоу-бизнесе, но обстоятельства вынудили его скрываться от репортеров, прятать личную жизнь и ничего не говорить о болезни жены.

Чернышев наверняка с удовольствием выбирал бы музыку для молодых фигуристов, но вместо этого отбивается от папарацци, которым нужны только горячие подробности. «По внутреннему духу мне наиболее близка работа балетмейстера. Все-таки балет – это гораздо более камерная история. А то же фигурное катание в последнее время все больше и больше движется в сторону шоу-бизнеса», – грустно констатировал Чернышев в 2016-м. Он еще не знал, с какой темной стороной столкнется через три года.

В фигурном катании много грязи, склок и интриг. Даже если ты чист перед собой, тебя измажет нечистотами кто-то другой. И самое страшное – когда тебя втягивает в некрасивую историю не партнер, тренер или фан-база. А когда подталкивает в пропасть сама жизнь.

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