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Загитова: «Четверные прыжки? Мне минимум 3 кг сбросить нужно»
На весогонку к Хабибу.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что ей необходимо для исполнения четверных прыжков в новом сезоне.
«Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше.
Нужно максимально снизить риск травмы. Сейчас мой рост 160, кстати, я с прошлого сезона не выросла», – цитирует Загитову ТАСС.
- 17-летняя Алина Загитова стартовала в серии Гран-при со второго места во Франции.
- Алина выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году.
Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при
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