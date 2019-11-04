Олимпийская чемпионка Алина Загитова расфолловила другую известную фигуристку Дарью Паненкову в инстаграме.

Ранее Дарья разобрала ошибки Алины, которые чемпионка совершила во время выступления на Гран-при во Франции. Например, Дарья указала на помарку Загитовой при исполнении лутца.

У Паненковой два аккаунта в инсте – старый и активный. До сегодняшнего дня Алина была подписана на оба, сообщает Sports.ru.

17-летняя Алина Загитова стартовала в серии Гран-при со второго места.

Алина выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году.

Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при

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