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Медведева показала номер на музыку Билли Айлиш. Ранее под ее трек каталась Загитова
Но Женя, конечно же, выбрала другую песню.
Новый показательный номер российской фигуристки Евгении Медведевой поставлен под композицию американской исполнительницы Билли Айлиш «idontwannabeyouanymore».
Ранее под другую песню Билли Айлиш («Bad Guy») каталась другая российская фигуристка – Алина Загитова. Сама Медведева отмечала, что «Bad Guy» – ее любимая песня.
- Номер Медведевой под «idontwannabeyouanymore» поставил хореограф Джои Расселл.
- Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).
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