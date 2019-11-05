Призер чемпионата мира Анна Погорилая сравнила отношение болельщиков к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

– Почему Женя Медведева может сорвать программу, а Алина выходит и делает, хотя они в одинаковых ситуациях по давлению со стороны СМИ, болельщиков?

– Не думаю, что они в одинаковых ситуациях. К Загитовой не было столько агрессии, сколько было к Медведевой. Женя улетела в Канаду, и все подумали: «Предательница». И никого не волнует, что она за Россию выступает и таким же человеком осталась. Люди разные у нас в России.

Новый тренер, новая техника и новый подход – это все влияет на твое состояние. Новая техника – это то, к чему можно привыкать годами. Это проявляется не на тренировках, а на соревнованиях, когда тело в максимальном стрессе и делает так, как оно помнит десять лет подряд. За несколько лет все очень тяжело перестроить. И я знаю, что в Канаде подход к тренировкам совсем другой, – сказала 21-летняя Погорилая Sport24.

Медведева заняла на этапе Гран-при в Канаде пятое место, Загитова стала второй во Франции.

Погорилая официально не объявляла о завершении карьеры, но не выступала на соревнованиях с начала сезона-2017/18. Ее мучила травма спины.

Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при

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