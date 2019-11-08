Популярность фигурного катания взлетела на такие высоты, которые не снились временам противостояния Ягудина с Плющенко и соперничеству Сотниковой и Липницкой. Комментарии под новостями о главных героинях фигурки набирают такой эмоциональный градус, что футбол и смешанные единоборства отдыхают – и, вероятно, к лучшему. Фанаты фигуристок стоят за любимиц горой, и иногда это переходит адекватные границы.

В эпоху интернета и соцсетей нельзя, чтобы критика олимпийской чемпионки Алины Загитовой выходила за пределы разумного. В конце 2018 года фанатская армия заспамила комментарии Максима Транькова с пожеланиями ему и его семье умереть, заболеть раком, «сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть» – Траньков потом перечислил оскорбления в ответном спиче. На него набросились за признание, что «На Олимпиаде-2018 все спортсмены, конечно, болели за Женю. За Алину никто не болел». В ответе на тот же вопрос Максим уточнил, что победа Загитовой была абсолютно заслуженной, но этого уже не заметили.

Через месяц напали на Ирину Слуцкую – она посчитала, что серебро в финале Гран-при должно было достаться не Загитовой, а Елизавете Туктамышевой. Но Слуцкая и Траньков – взрослые состоявшиеся люди, сделавшие имя и зарабатывающие на жизнь выступлениями в шоу и другими проектами. Недавно от фанатов Алины пострадали очень молодые девушки, чей путь в фигурном катании продолжается, но наверняка не будет очень долгим.

Анастасия Губанова намекнула на допинг Загитовой

Кто такая: Настя родилась в декабре 2002 года и сменила несколько тренировочных групп: она работала в Петербурге у Ангелины Туренко, затем переехала в Москву к Елене Буяновой, но спустя сезон вернулась в Питер и перешла к Евгению Рукавицыну. Губанову считали перспективной и очень компонентной фигуристкой, но в сезоне-2017/18 на первенстве России ее спорно поставили на четвертое место, и Анастасия пропустила юниорский чемпионат мира. В ЦСКА у фигуристки не получилось, многообещающая карьера пошла на спад.

Что сказала: «Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера – Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия.

Анастасия Губанова, ЧР-2019 (Саранск)Getty Images

Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое».

Поддержка в Пхёнчхане не Загитовой, а Медведевой не осуждается (хотя в случае с Траньковым хватило и этого), но намек на химию – действительно перебор: Губанова сказала лишнее. Цитата была озвучена в прямом эфире инстаграма в 2018 году, а журналисты Gazeta.ru раскопали ее в архивах и выложили в интернет в августе 2019-го, чтобы сорвать просмотры. После волны резких высказываний Губанова ограничила доступ к соцсетям, закрыла личные сообщения и призналась, что атаки хейтеров могли даже подорвать ее здоровье.

«Это было ужасно. Столько гневных отзывов и оскорблений в прессе, социальных сетях! Выхожу здесь с тренировки, открываю свою страницу, а там масса комментариев под последней фотографией. Люди писали гадости в мой адрес, что-то доказывали друг другу, ругались.

Начали атаковать предыдущие посты, затем еще более ранние, в личные сообщения писали. В итоге нервы не выдержали, эта волна негатива довела меня до слез. Я все-таки живой человек. Меня долго успокаивали и дома, и на катке. На какое-то время я закрылась от внешнего мира, журналистов и соцсетей, потому что это наносило ущерб психике», – рассказала Анастасия.

Дарья Паненкова поведала миру о флутце Загитовой

Кто такая: тренировалась в группе Тутберидзе до лета 2018 года, хотя могла стать вторым номером группы вслед за Загитовой. Перешла к Анне Царевой и заняла последнее место на чемпионате России-2019, взяла паузу в карьере из-за травмы.

Что сказала: «Когда мы с Алиной пришли вместе в группу, у нее было ребро на лутце и с ней очень много работали, исправляли его. Бывают такие моменты, когда у нее возникает ребро, просто, может, иногда не замечали. Флутц можно переделать, это желание человека и возможность. У меня тоже были ребра на лутце, со временем это само как-то прошло.

Дарья ПаненковаGetty Images

Думаю, они сейчас будут работать над этим ребром и исправят его. Если приглядеться к лутцу Алены Косторной, то там оно тоже есть. У нее всегда были проблемы с лутцем».

Паненкова действительно поступила неправильно: она высказывала не личное мнение, а выдала информацию, которую не стоило озвучивать из солидарности. Она дала судьям знать, что у Загитовой и Косторной были и есть проблемы с ребром на лутце, а значит, арбитры станут рассматривать эти элементы в исполнении фигуристок гораздо пристальнее. По той же причине Михаил Коляда никогда не вставляет в программы флип – о неправильном ребре миру услужливо поведал Александр Лакерник.

Возмущения добавило то, что неоднозначное выступление Дарьи произошло в эфире Елены Родиной – давнего хейтера Загитовой. После олимпийской победы интервьюер грозилась «раскроить табло» 15-летней чемпионке. Теперь Елена умело развела на антизагитовские слова Паненкову и отчасти подставила юную фигуристку, которой в силу возраста пока трудно понять последствия. Вероятно, Даша хотела показать осведомленность, но получила в ответ только оскорбления и удалила оба аккаунта в инстаграме. Загитова отписалась от бывшей одногруппницы.

Фанаты Загитовой правы?

Сразу стоит оговориться, что «фанаты Загитовой» – не совсем правильное название группы, которая оставляет оскорбительные комментарии в соцсетях других людей. Добрались даже до Жерона Принса – техконтролера, который работал на этапе Гран-при во Франции и отсудил Загитову чересчур строго. Пожалуй, это пять процентов от огромной армии болельщиков Алины. Остальные сосредоточены только на ее поддержке: делают баннеры, выезжают на соревнования, готовят подарки и кидают их на лед. Или просто желают удачи.

Желать смерти другим людям в инстаграме и где бы то ни было нельзя, но очевидно, что борьба с этой стихией бесполезна – интернет свободен в высказываниях. Мэтры фигурного катания – такие, как Траньков, Слуцкая, Авербух – наверняка только смеются, наблюдая за потугами хейтеров. А таким, как Губанова и Паненкова, стоит принять ситуацию и тщательнее обдумывать высказывания ради собственного психологического комфорта и безопасного будущего.

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