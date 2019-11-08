Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, порассуждал о секрете успеха спортсменов из группы Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, что к Этери Георгиевне приходят те дети, и те родители их приводят, которые понимают, как будет происходить работа, на что вообще настроена группа. Если ты хочешь быть лучшим, делай то, что от тебя требуется. Я считаю, что у нее глаз, как у орла. Она видит все, что нужно тому или иному спортсмену. Не буду говорить ребенку, потому что они не дети, они – спортсмены, взрослые и умные все.

У нее не ежовые рукавицы, но она держит свою команду, свою группу, и никого лишнего там не будет никогда, она не позволит туда прийти, поэтому возникает полное доверие. Все ее спортсмены чувствуют, что за ними крепкая спина. И у нее команда просто прекраснейших тренеров. Сергей Розанов, Даниил Глейхенгауз – я знаю их с детства, мы выступали вместе в одиночном, мы всю жизнь вместе. Я знаю их, знаю их спортивный характер и мне кажется, что он идеально подходит. И Этери это просто гениально держит, заправляет всем, видит, на какой трамплин это поставить.

В принципе, залог успеха, мне кажется, в этой работе, в этой команде. Не могу назвать что-то одно, но это очень круто. У меня огромная благодарность, что Этери Георгиевна со своей командой просто взяли и поставили фигурное катание на новый уровень, это очень здорово», – цитирует 28-летнего Кацалапова Первый канал.

Сегодня, 8 ноября, Синицина и Кацалапов начнут выступление в серии Гран-при на китайском этапе.

Группу Тутберидзе представит Анна Щербакова.

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