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Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour

Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour
Eurosport

18 мин. назад

Алина обошла достойных конкуренток.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

17-летняя фигуристка обошла легкоатлетку Марию Ласицкене, фехтовальщицу Софью Великую и пловчиху Юлию Ефимову.

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019». Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего бы не получилось», – сказала Алина на церемонии вручения.

  • В сезоне-2019/20 Загитова стала серебряным призером этапа Гран-при во Франции.
  • За выход в финал серии она поборется на японском этапе.

Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при

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