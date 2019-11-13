Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

17-летняя фигуристка обошла легкоатлетку Марию Ласицкене, фехтовальщицу Софью Великую и пловчиху Юлию Ефимову.

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года-2019». Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего бы не получилось», – сказала Алина на церемонии вручения.

В сезоне-2019/20 Загитова стала серебряным призером этапа Гран-при во Франции.

За выход в финал серии она поборется на японском этапе.

Загитова потеряла поддержку судей. Из-за их строгости во Франции она может лишиться финала Гран-при

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