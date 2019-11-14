Шестилетнему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саше, которого в семье называют Гном Гномычем, поступают угрозы в социальных сетях. Родители подали заявление в полицию.

Сперва информация появилась в медиа, затем ее подтвердила лично Рудковская. В телеграм-канале она написала: «Друзья, к сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия. Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона».

Позже звезда шоу-бизнеса все же раскрыла подробности в интервью Super: «Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто забила тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей».

Напоследок женщина через телеграм объявила вознаграждение тем, кто поможет следствию. «Жду часа расплаты! Полтора миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов. Деньги завтра им передам в сейф. Анонимность гарантирую!» – написала Рудковская.

Саша Плющенко занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца.

Вместе с Евгением он был участником нескольких популярных ледовых шоу.

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