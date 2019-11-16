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Загитова и ее собака Масару снимутся в фильме Домогарова-младшего

Загитова и ее собака Масару снимутся в фильме Домогарова-младшего
Eurosport

1 час назад

Ты уже где-то видел сюжет этого кино.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снимется в российско-японском фильме вместе со своей собакой Масару.

По информации Sanspro, 17-летняя фигуристка и ее питомица станут звездами кинокартины Александра Домогарова-младшего «Пальма». Сюжет фильма происходит в СССР 1970-х, в центре событий – овчарка по кличке Пальма, хозяин которой уехал за границу и не взял ее с собой. Собака ожидала человека в аэропорту.

Съемки будут проходить в Москве и Японии до января 2020 года. Летом 2021 года фильм должен выйти в прокат.

  • Масару – собака породы акита-ину, которую после Олимпиады Алине подарили японцы.
  • В текущем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и сохраняет шансы на выход в финал.

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