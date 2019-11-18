Eurosport
Танцы на льду заслуживают больше внимания. Просто посмотри, какая красотка там выступает
Русское фигурное катание радует глаз не только одиночницами – Анастасия Скопцова подтверждает.
Анастасия Скопцова в паре с Кириллом Алешиным выиграла юниорский чемпионат мира-2018 и юниорский Гран-при-2017 в танцах на льду. Годом ранее они взяли бронзу юниорской Олимпиады в личных соревнованиях и золото – в командных.
На взрослом уровне у дуэта пока только серебро Кубка Таллина, но число их поклонников будет расти. Не в последнюю очередь – благодаря Анастасии.
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