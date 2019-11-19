Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на публикацию в медиа, где говорится, что она задумывается о завершении карьеры, так как беспокоится о будущем своего ребенка.

«И кто же отец?» – написала Медведева в инстасторис, прикрепив к посту скриншот из публикации.

Ранее Евгения сообщила, что может остаться в фигурном катании до 38 лет.

Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018 (в одиночном катании и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017).

Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались

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