«И кто же отец?» Медведева пошутила про свою беременность
В СМИ неожиданно предположили, что Женя уже задумалась о материнстве.
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на публикацию в медиа, где говорится, что она задумывается о завершении карьеры, так как беспокоится о будущем своего ребенка.
«И кто же отец?» – написала Медведева в инстасторис, прикрепив к посту скриншот из публикации.
- Ранее Евгения сообщила, что может остаться в фигурном катании до 38 лет.
- Медведева – двукратный серебряный призер ОИ-2018 (в одиночном катании и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017).
Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте