Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, какую цену ей пришлось заплатить, чтобы добиться успеха в спорте.

«Чем я пожертвовала ради того, чтобы стать знаменитой фигуристкой? Наверное, свободой, а именно – распоряжением своим личным временем... Планы на будущее? Кататься, тренироваться, соревноваться, бороться, падать, вставать и продолжать идти.

Какой совет я бы сейчас дала самой себе десятилетней? Живи так, как живется, потом у тебя все будет хорошо. Я знаю», – приводит слова Евгении «Р-Спорт».

С 2018 года Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

В сезоне-2019/20 Евгения стала пятой на Гран-при Канады и взяла серебро московского этапа.

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