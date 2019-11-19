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Медведева: «Чем пожертвовала ради фигурного катания? Наверное, свободой»
Обратная сторона успеха.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, какую цену ей пришлось заплатить, чтобы добиться успеха в спорте.
«Чем я пожертвовала ради того, чтобы стать знаменитой фигуристкой? Наверное, свободой, а именно – распоряжением своим личным временем... Планы на будущее? Кататься, тренироваться, соревноваться, бороться, падать, вставать и продолжать идти.
Какой совет я бы сейчас дала самой себе десятилетней? Живи так, как живется, потом у тебя все будет хорошо. Я знаю», – приводит слова Евгении «Р-Спорт».
- С 2018 года Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.
- В сезоне-2019/20 Евгения стала пятой на Гран-при Канады и взяла серебро московского этапа.
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