Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему в сезоне-2019/20 меньше занимается пиаром в социальных сетях.

– Вспомним твой прошлый год: переписки в твиттере с Кафельниковым и Радимовым, Z+, Toxic, разговоры про секс. Куда все это делось в этом году?

– Бум прошел, я подуспокоилась. Того сезона хватило. Нужно разбавлять, я не хочу постоянно делать провокационные вещи. В этом году, может, чуть спокойнее буду. В следующем – уже есть идея, что можно сделать.

Я поддерживаю социальные сети, но все равно это не совсем мое, поэтому подумала, что надо подуспокоиться. Тем более что прошлый сезон был спокойным в плане фигурного катания. А этот прямо жесткий. Тут надо максимально сосредоточиться на фигурном катании, приложить все усилия. Этот сезон нельзя спускать в унитаз.

– Но это не отменяют веселья и пиара.

– Это высасывает энергию. Получается, что мне нужно на два фронта. А я хочу, чтобы все силы уходили в одно дело. Это было прикольно, хотя случайно все получалось: я не специально, а это раздули – про секс. Казалось, что хорошее интервью дала, а тут – бац, заголовки непонятно откуда. Я прямо почувствовала, как меня стали больше узнавать.

– Разве это не прекрасно?

– Я пока не поняла, как к этому относиться. Такая волна узнаваемости – в первый раз, даже после чемпионата мира не было такого. И я думала: «Нужно ли мне все это? Кайфую ли я от того, что меня так узнают, везде цитируют?» Решила успокоиться и настроить этот сезон на фигурное катание.

– Как ты отнеслась к фотографии, которую сделал Андрей [Лазукин] – вид сзади? Чья это идея?

– Да просто я стояла на балконе, Андрей сфоткал. Это было не так, что надо сделать что-то интересное. Как-то естественно получается, а вокруг потом какой-то бум наступает. Думаешь: «Блин, как так получилось?» – сказала 22-летняя Туктамышева в интервью Sports.ru.

В сезоне-2019/20 Лиза заняла два третьих места на этапах Гран-при.

Ее короткую программу ставила Ше-Линн Бурн – известный хореограф из Канады.

Лазукин выложил ну очень провокационное и откровенное фото Туктамышевой

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