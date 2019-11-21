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Туктамышева рассказала, как было сделано ее самое сексуальное фото
Получилось естественно, а потом начался бум.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему в сезоне-2019/20 меньше занимается пиаром в социальных сетях.
– Вспомним твой прошлый год: переписки в твиттере с Кафельниковым и Радимовым, Z+, Toxic, разговоры про секс. Куда все это делось в этом году?
– Бум прошел, я подуспокоилась. Того сезона хватило. Нужно разбавлять, я не хочу постоянно делать провокационные вещи. В этом году, может, чуть спокойнее буду. В следующем – уже есть идея, что можно сделать.
Я поддерживаю социальные сети, но все равно это не совсем мое, поэтому подумала, что надо подуспокоиться. Тем более что прошлый сезон был спокойным в плане фигурного катания. А этот прямо жесткий. Тут надо максимально сосредоточиться на фигурном катании, приложить все усилия. Этот сезон нельзя спускать в унитаз.
– Но это не отменяют веселья и пиара.
– Это высасывает энергию. Получается, что мне нужно на два фронта. А я хочу, чтобы все силы уходили в одно дело. Это было прикольно, хотя случайно все получалось: я не специально, а это раздули – про секс. Казалось, что хорошее интервью дала, а тут – бац, заголовки непонятно откуда. Я прямо почувствовала, как меня стали больше узнавать.
– Разве это не прекрасно?
– Я пока не поняла, как к этому относиться. Такая волна узнаваемости – в первый раз, даже после чемпионата мира не было такого. И я думала: «Нужно ли мне все это? Кайфую ли я от того, что меня так узнают, везде цитируют?» Решила успокоиться и настроить этот сезон на фигурное катание.
– Как ты отнеслась к фотографии, которую сделал Андрей [Лазукин] – вид сзади? Чья это идея?
– Да просто я стояла на балконе, Андрей сфоткал. Это было не так, что надо сделать что-то интересное. Как-то естественно получается, а вокруг потом какой-то бум наступает. Думаешь: «Блин, как так получилось?» – сказала 22-летняя Туктамышева в интервью Sports.ru.
- В сезоне-2019/20 Лиза заняла два третьих места на этапах Гран-при.
- Ее короткую программу ставила Ше-Линн Бурн – известный хореограф из Канады.
Лазукин выложил ну очень провокационное и откровенное фото Туктамышевой