Российская спортсменка Алина Загитова рассказала о плюсах и минусах жизни одной из самых сильных фигуристок планеты.

О популярности

Я не люблю, когда обо мне много говорят – я стесняюсь. Избыточное внимание мне совсем не нравится. Я, наоборот, люблю спрятаться… Еще в межсезонье еще можно себе что-то такое публичное позволить – куда-то сходить или дать интервью.

О фанатах

Внимание болельщиков мне приятно. И я стараюсь никому не отказывать в фотографии или автографе. В детстве у меня был неприятный эпизод, когда мне не дали автограф – не буду говорить, кто это был – но для меня это была мечта всей жизни. Я тогда очень расстроилась. У меня буквально была истерика.

О жизни после Олимпиады

Я не понимала, что со мной происходит, была в эйфории. Просто смотрю такая: «Это реально происходит со мной?» На первых соревнованиях после Игр выступила хорошо, а потом пошел спад. Но я нашла мотивацию. Если ты профессионал, то ты как лошадь – закрываешь глаза и идешь к своей цели. Бывало, что хотелось пойти погулять или еще что-то поделать, – рассказала Алина Первому каналу.

Загитова 22-23 ноября выступит на этапе в Японии, где поборется за выход в финал серии.

В текущем сезоне Алина стала второй на этапе Гран-при во Франции.

Загитова и Косторная почти в финале Гран-при – Алене можно даже стать пятой. Вот все расклады

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