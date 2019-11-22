Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал об отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой.

«Мы с Евгенией очень хорошие друзья. Мы много раз ужинали вместе во время тура по Канаде, но не делились этим с фанатами, потому что чем-то ты хочешь поделиться с публикой, а что-то хочешь оставить только для себя. Было много моментов, которые мы не публиковали.

Летом я пригласил ее на ланч, мы прекрасно провели время. Тогда я даже рассказал в инстаграме, будто у меня заняло 13 месяцев, чтобы вытащить ее на обед. Конечно же, это была шутка. Думаю, некоторые фанаты обратили на это слишком большое внимание. Но Евгения, конечно, великолепная девушка», – цитирует Нгуена «Газета.ru».

Нгуен – чемпион мира среди юниоров (2014), чемпион (2015) и дважды бронзовый медалист (2017 и 2018 годы) канадского чемпионата.

Медведева в 2019 году завоевала бронзу на чемпионате мира, который проходил в японской Сайтаме.

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