Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева должны завершить карьеру.

– Загитову не назовешь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно, на ваш взгляд?

– Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

– Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?

– У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.

– Но начало прошлого сезона у Алины также не задалось, зато на чемпионате мира ей не было равных.

– Даже если она соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от нее ожидать не стоит, – цитирует Костомарова RT.

Ранее Загитова стала четвертой в короткой программе на Гран-при Японии.

Первое место заняла Алена Косторная, исполнившая тройной аксель.

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