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Костомаров – о Загитовой и Медведевой: «Надо вовремя заканчивать»
Фигурное катание стремительно развивается – Алина и Женя не успевают за прогрессом.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева должны завершить карьеру.
– Загитову не назовешь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно, на ваш взгляд?
– Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.
– Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?
– У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.
– Но начало прошлого сезона у Алины также не задалось, зато на чемпионате мира ей не было равных.
– Даже если она соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от нее ожидать не стоит, – цитирует Костомарова RT.
- Ранее Загитова стала четвертой в короткой программе на Гран-при Японии.
- Первое место заняла Алена Косторная, исполнившая тройной аксель.
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