В Японии завершился турнир NHK Trophy. По его итогам стали известны все участницы финала Гран-при в женском одиночном катании.

Финалистками стали четверо представительниц России: Александра Трусова, Алена Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Все они работают под началом Этери Тутберидзе. Помимо российских фигуристок, в финал Гран-при отобрались японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл.

Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании: Щербакова стала первой на прокатах в США и Китае, Трусова – в Канаде и России, а Косторная – во Франции и Японии.

В прошлом году победительницей финала Гран-при стала Кихира.

«Люблю спрятаться». Загитова – об известности, фанатах и сложностях после Олимпиады

Качай приложение Eurosport для iOS или Android