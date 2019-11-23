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Четыре ученицы Тутберидзе попали в число шести участниц финала Гран-при

Четыре ученицы Тутберидзе попали в число шести участниц финала Гран-при
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Российские фигуристки – гордость страны.

В Японии завершился турнир NHK Trophy. По его итогам стали известны все участницы финала Гран-при в женском одиночном катании.

Финалистками стали четверо представительниц России: Александра Трусова, Алена Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Все они работают под началом Этери Тутберидзе. Помимо российских фигуристок, в финал Гран-при отобрались японка Рика Кихира и американка Брэйди Теннелл.

  • Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании: Щербакова стала первой на прокатах в США и Китае, Трусова – в Канаде и России, а Косторная – во Франции и Японии.
  • В прошлом году победительницей финала Гран-при стала Кихира.

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